Santé : la pharmacotechnie du CHU de La Réunion obtient une double certification

L'unité de pharmacotechnie du CHU Sud de La Réunion à Saint-Pierre, qui prépare des médicaments spécifiques notamment pour des patients en cancérologie, vient de décrocher la certification environnementale ISO 140001. Elle devient la première unité de pharmacotechnie à détenir cette double certification en France comme le détaille le communiqué ci-dessous. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La pharmacotechnie prépare les médicaments qui ne peuvent pas être achetés tout prêts, notamment ceux destinés aux patients suivis en cancérologie. Ses équipes appliquent déjà des règles très strictes de qualité et de sécurité.

Depuis dix ans, la certification ISO 9001 vient confirmer cette exigence et permet à l'unité d'améliorer sans cesse ses procédures et d'anticiper les risques.

« Nous avons identifié des possibilités d'amélioration sur l'axe environnemental de nos protocoles, nous avons souhaité agir, en sachant qu'en étant déjà certifiés, nous ne partons pas de zéro », explique le Dr Florent Drapeau, responsable de l'unité.

- Prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de la population -

La norme ISO 14001 a pour but de limiter l'impact d'une activité sur l'environnement. Elle compte d'autant plus à l'hôpital que l'achat, l'approvisionnement et le circuit du médicament comptent parmi les principales sources de gaz à effet de serre des établissements de santé. Elle répond aussi aux attentes des patients et des professionnels, ainsi qu'aux critères environnementaux du référentiel de la

Haute Autorité de Santé. Cette démarche a été lancée en janvier 2026 et mobilise les quatre pharmaciens, les neuf préparateurs et les deux agents logistiques de l'unité, accompagnés par un consultant spécialisé et par la direction du développement durable du CHU.

- Des actions concrètes, adaptées à La Réunion -

Dans les hôpitaux d'Outre-Mer, l'énergie est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre, le mix énergétique y étant davantage carboné. L'unité étudie donc la possibilité d'adapter le fonctionnement de sa centrale de traitement d'air le soir et le week-end, quand aucune préparation n'est réalisée, et va installer des équipements pour mesurer les consommations d'énergie. Elle a également optimisé le tri des déchets, réduit le nombre de poches utilisées pour la préparation des chimiothérapies et regroupe ses commandes de médicaments, acheminés par bateau ou par avion, afin de limiter les transports.

« Cette démarche est relativement exigeante mais elle permet de fédérer les membres de l'équipe, tous fiers d'y participer », conclut le Dr Drapeau.

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