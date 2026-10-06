Sdis Réunion : une gestion encore fragile et des progrès à consolider selon la Chambre régionale des comptes

Ce mardi 6 octobre 2026, la Chambre régionale des comptes de La Réunion (CRC) publie ses observations définitives relatives au Sdis de La Réunion. Elle évoque une gestion encore fragile et des progrès à consolider. Elle ajoute : "le pilotage stratégique du Sdis est encore perfectible malgré de nettes améliorations" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"La période examinée a été marquée par une relative instabilité institutionnelle, caractérisée par plusieurs changements à la présidence du conseil d’administration du SDIS et à la direction du SDIS, ainsi que par des confusions dans la répartition des responsabilités au sein de l’établissement", précise la CRC.

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- La CRC évoque des lacunes dans l'organisation du Sdis de La Réunion -

Si depuis 2022, une stabilisation progressive semble s’opérer, "avec une clarification des rôles entre la gouvernance politique, chargée de définir les orientations stratégiques, et la direction administrative et opérationnelle", la chambre relève plusieurs lacunes dans son organisation, parmi lesquelles "l’absence de certaines délégations formelles de compétences, susceptibles de fragiliser la sécurité juridique des décisions ou encore l’insuffisance de subdélégations de la direction ce qui peut conduire à emboliser la gestion quotidienne".

De plus, "l’établissement ne se conforme pas à la règlementation en ne publiant pas les actes administratifs et les informations financières le concernant".

- Une réforme engagée de la fonction ressources humaines -

La CRC note également une réforme pour corriger les dysfonctionnements passés et répondre aux enjeux de professionnalisation.

"La gestion des ressources humaines constitue un enjeu majeur pour l’établissement."

Elle explique : "le Sdis a été confronté à de nombreux contentieux administratifs liés à des irrégularités procédurales ou des insuffisances dans le traitement des dossiers individuels et des demandes des agents. Cette situation a entraîné de nombreuses condamnations de l’établissement, un coût financier important et une dégradation du climat social".

"Le système d’information des ressources humaines a fait l’objet de modifications irrégulières du paramétrage et d’une coupure des mises à jour règlementaires, entrainant des saisies irrégulières, des arrêtés de gestion non conformes ainsi que l’absence de prise en compte des évolutions de la réglementation." Si la situation est aujourd’hui rétablie, une enquête judiciaire est en cours.

La CRC note toutefois que "la création récente d’une sous-direction des ressources humaines constitue une évolution importante destinée à améliorer le pilotage de la masse salariale, professionnaliser la gestion administrative et réduire les risques contentieux. Cette réforme est jugée positive par la chambre, mais elle nécessite encore des ajustements organisationnels et humains pour produire pleinement ses effets".

- Un problème d'effectifs au sein du Sdis de La Réunion -

Le Sdis est confronté à plusieurs enjeux en matière d’effectifs. "L’augmentation récente des effectifs professionnels masque un déficit persistant d’encadrement intermédiaire et supérieur, ce qui pourrait à terme poser des difficultés en matière de commandement et de gestion des compétences", indique la Chambre régionale des comptes.

Par ailleurs, "la proportion relativement élevée de personnels administratifs, 21 % de l’effectif permanent contre une moyenne d’environ 5 % au niveau national, s’explique en partie par l’histoire particulière de la départementalisation du Sdis à La Réunion, marquée par des intégrations tardives et parfois singulières des anciens personnels communaux.

Le Sdis compte plus de 2.000 agents, incluant sapeurs-pompiers professionnels (SPP), sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS). Ces effectifs sont répartis au sein de deux groupements territoriaux, regroupant un total de 28 centres de secours, ainsi que plusieurs groupements fonctionnels chargés des fonctions supports et rattachés à la direction.

- Une situation financière fragile -

La situation financière du Sdis est fragile et fortement dépendante de la subvention du département tant pour le financement du fonctionnement que des investissements. Après plusieurs exercices excédentaires jusqu’en 2021, les résultats sont déficitaires en 2022 et 2023 avant un retour à l’équilibre en 2024.

Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 17 % entre 2020 et 2024, sous l’effet conjoint de l’augmentation des charges de personnel et des charges à caractère général. La masse salariale représente près de 91 % du budget de fonctionnement, niveau très élevé qui s’explique notamment par une politique de rémunération très favorable aux agents, la majoration de traitement et de l’indexation pour "indemnité de vie chère" à La Réunion ainsi que par la hausse de l’activité des volontaires dont le coût augmente de 20 % sur la période.

Selon la CRC, "le taux d’épargne brut dégagé par le SDIS, inférieur à 4 %, ne lui permet pas d’envisager seul des investissements structurants". "Le Sdis doit engager une réflexion sur la recherche de nouveaux types de financements et le recours à l’endettement".

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