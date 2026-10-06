Sudéau : amélioration et modernisation des équipements à Saint-Joseph

Sudéau va procéder à des travaux d’amélioration et de modernisation des équipements à Saint-Joseph le mercredi 14 octobre 2026 à partir de 08h00 jusqu’à 15h00 (sauf incident) aux 39 Chemin Corail, 213 Matouta, 217 Chemin Glissant et 215 rue de la Fontaine. Des travaux auront également lieux le jeudi 15 octobre 2026 à partir de 08h00 jusqu’à 15h00, aux 174 rue des Papangues et 164 N2 rue Louis Bleriot Basse Vallée. Le renouvellement programmé des équipements hydrauliques est une opération visant à optimiser la qualité et la continuité de service aux usagers. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau sur les secteurs suivants :

Le mercredi 14 octobre 2026 à partir de 08h00 jusqu’à 15h00 (sauf incident):

- Chemin Corail

- Ligne Matouta : RD37,

- Chemin des Embériques,

- Chemin Vincendo,

- Rue des Pinpins,

- Rue de l'horizon,

- Chemin des Giroffles,

- Chemin Glissant,

- Rue Tourbier,

- Rue de la Fontraine,

- Rue Kleber

- Et les voies adjacentes



Le jeudi 15 octobre 2026 à partir de 08h00 jusqu’à 15h00 (sauf incident)

- Allée des Rameaux,

- Rue Prosper Mérimée,

- Rue Pompidou,

- Rue Miquel,

- Chemin des Gingembres

- N2 rue Marcel Pagnol,

- N2 rue Louis Blériot

- Et les voies adjacentes