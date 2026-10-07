Supermoto : Champions du Monde, de France et de la Réunion...

Les meilleurs pilotes du Championnat de France de Supermotard vont disputer leur Finale sur le circuit de la Jamaïque, à Saint-Denis, à La Réunion les 21 et 22 novembre 2026. "Depuis, un petit détail est venu pimenter l’affiche. Pas grand-chose. Une ligne supplémentaire au palmarès. Un petit quelque chose en plu…Ils sont devenus Champions du Monde !", écrit le Championnat de France de Super moto. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

À Saint-Wendel, l’Équipe de France a remporté le Supermoto of Nations 2026. Quelques semaines plus tard, les pilotes qui ont porté le Supermotard français au sommet de la planète seront donc à La Réunion. Sylvain Bidart, Steve Bonnal et Raphaël Payet sont attendus à l’embarquement porte 974.

Le menu commence à devenir sérieusement copieux.

Un futur Champion de France 2026, d’anciens Champions de France, des Champions du Monde, des Champions de La Réunion et d’autres en devenir…

Et, histoire d’éviter que tout ce petit monde ne passe le week-end à comparer ses trophées, il y aura surtout une piste. Car personne ne viendra à la Jamaïque pour une parade ou pour présenter ses coupes et médailles.

Quoique. Pour être parfaitement transparents, nous avons évidemment demandé au Team France d’emmener dans ses bagages le trophée raflé à Saint-Wendel. Il serait dommage de faire voyager des Champions du Monde sans ce précieux excédent de bagages. Pour les pilotes du Championnat de France S1, les 21 et 22 novembre constitueront l’ultime rendez-vous de leur saison.

Pour les meilleurs pilotes locaux, l’histoire sera différente : ils viendront se mesurer à ce plateau national et international tout en poursuivant leur propre Championnat de La Réunion.

La piste de la Jamaïque promet donc une confrontation exceptionnelle, mais pas nécessairement le dernier chapitre réunionnais. Autrement dit, certains arriveront à Saint-Denis avec le titre mondial dans les bagages, mais tous viendront pour rafler la mise nationale 2026. Et au milieu de tout cela, les meilleurs pilotes réunionnais auront leurs propres comptes à régler.

Champions de France, Champions du Monde, Champions de La Réunion : les 21 et 22 novembre, on ne leur demandera pas de comparer leurs palmarès mais leurs trajectoires.