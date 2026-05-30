Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours -

RN2 - St Benoit - Travaux sur corniches réseaux (suite)

Sur la RN2 à Saint Benoit, pour permettre la suite des travaux sur réseau, la circulation sera interdite sur l'ouvrage d'art de la Rivière des Marsouins de 20h à 5h la nuit du vendredi 29 mai. Une déviation sera mise en place par la RN2002 et le centre-ville de St Benoit.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement

Sur la RN2 à St Joseph secteur Plateau Vincendo, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 19 juin. Alternat de 8h30 à 15h30. Un itinéraire conseillé est mis en place par le Chemin Terrain Galet.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Cap Paille en Queue, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au vendredi 5 juin. Coupures de la circulation de 45 minutes à prévoir de 8h à 16h.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 de l'échangeur du Chaudron à St Denis à celui de Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique la nuit du vendredi 29 mai, puis les nuits du lundi 1er au jeudi 4 juin inclus.. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier de 20h à 4h45.



RN5 - Route de Cilaos - Travaux de purges et de pose de grillage



Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur de Gueule Rouge, travaux de purges et de pose de grillage jusqu'au vendredi 5 juin.

Coupures de la circulation n'excédant pas 45 min programmées selon besoin du chantier de 8h à 16h du lundi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi. En dehors des coupures la circulation se fait par alternat.



RN5 - Route de Cilaos - Travaux de réseau pour EDF



Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur d'Ilet Ti Sel (PR 16), travaux de réseau pour EDF du lundi 1er au vendredi 5 juin. Alternat de 8h à 16h du lundi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi.

- Travaux à venir -

RN2 - St Philippe - Travaux de réfection de trottoir

Sur la RN2 à St Philippe secteur Mairie, travaux de réfection de trottoir du lundi 1er au vendredi 5 juin. Alternat de 8h à 16h.

RN1 - St Paul - Travaux d'inspection détaillée périodique des ponts

Sur la RN1 à St Paul, travaux d'inspection détaillée périodique des ponts du lundi 1er au jeudi 5 juin. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre au niveau du Viaduc Fleurimont.

RN2 - Ste Marie - Travaux d'inspection détaillée périodique des ponts

Sur la RN2 à Ste Marie, travaux d'inspection détaillée périodique des ponts du lundi 1er au jeudi 5 juin. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre au niveau des ouvrages Rivière Ste Marie et Ravine Charpentier.



RN5 - St Louis - Travaux d'enrobé



Sur la RN5 à St Louis, dans le secteur des Aloès, travaux d'enrobé le jeudi 4 juin. Alternat de 7h à 16h.

- Evénements hors chantiers -

RN1 - « P'Tit Tour à Vélo Usep 2026 »

Sur plusieurs communes de l'île, manifestation sportive intitullée « P'Tit Tour à Vélo Usep 2026 » organisée par l'USEP prévue jusqu'au vendredi 5 juin à 16h comme suit :

- samedi 30 mai : Le Tampon

- lundi 1er juin : Petite Île/St Benoît

- mardi 2 juin : Les Avirons/l'Étang Salé/St Louis/Bras de St Leu

- mercredi 3 juin : St Paul

- jeudi 4 juin : Trois Bassins/St Leu

- vendredi 5 juin : Le Port/La Possession

La plus grande prudence est recommandée à l'approche du convoi vélo.

RN2002 - Ste Suzanne – « Les foulées nocturnes Acvss 10 km »

La manifestation sportive intitulée Les Foulées nocturnes Acvss 10 km, sera organisée de 18h à 20h le samedi 30 mai à Ste Suzanne. La plus grande prudence sera demandée à l'approche des coureurs et des signaleurs. Le stationnement sera lui, strictement interdit sur la RN2002.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 31 mai de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.