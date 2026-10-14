Trottinettes électriques : les gendarmes ont sensibilisé 140 jeunes sur les règles et les risques

Ce mardi 13 octobre, à La Possession, deux gendarmes de la brigade motorisée de Saint-Paul ont sensibilisé 140 jeunes aux risques de la route, avant de les accompagner sur un parcours de maniabilité. Pratiques au quotidien, les trottinettes électriques ne sont pourtant pas sans danger. Cette journée était l’occasion de rappeler quelques règles essentielles. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Gendarmerie de La Réunion)

Les trottinettes électriques sont pratiques au quotidien. Encore faut-il savoir les règles qui régissent leur utilisation.

Pour utiliser une trottinette électrique, la Gendarmerie de La Réunion a rappelle les règles à 140 jeunes ce mardi 13 octobre 2026.

- Bien utiliser sa trottinette électrique -

Il faut : avoir 14 ans minimum pour conduire, avoir l'assurance responsabilité civile adaptée obligatoire pour couvrir les dommages causés aux autres. Attention, l’assurance habitation ne suffit pas toujours.

Être muni d'un casque pour limiter les blessures en cas de chute. Il devient obligatoire dans certaines situations particulières prévues par la réglementation.

Respecter la limitation qui est d'un de 25 km/h maximum et un seul utilisateur par trottinette. Vérifier les freins, les éclairages, les dispositifs réfléchissants et l'avertisseur sonore qui sont obligatoires.

Il est interdit de circuler sur les trottoirs, sauf dérogation locale.

À La Réunion, ces nouveaux moyens de transport concernent un public grandissant. Il est donc impératif de rappeller ces règles pour éviter tout accident.

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