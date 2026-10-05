"Artistes en plein air" : peinture, sculpture, photographie et céramique investissent le front de mer de Saint-Pierre

Les 10 et 11 octobre 2026, les Jardins de la plage accueilleront la première édition d'"Artistes en plein air", organisée par l’association In Situ 974, en partenariat avec la ville de Saint-Pierre. Peinture, sculpture, photographie et céramique seront réunies au sein d’une galerie éphémère à ciel ouvert, permettant au public de découvrir les œuvres, de rencontrer les artistes et de les voir travailler au cœur du front de mer. Nous publions le post de la ville de Saint-Pierre : (Photo d'illustration www.imazpress.com)