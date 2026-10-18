La Possession : le TO demande à la population de ne pas sortir ses bacs à déchets

À la suite des incendies survenus dans la nuit de samedi à dimanche à La Possession, le Territoire de l'Ouest demande aux habitants de ne pas sortir les bacs à déchets ce dimanche soir (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Les habitants sont invités à sortir leurs bacs demain matin, lundi 19 octobre 2026, à partir de 6h, afin de faciliter l’organisation de la collecte" ajoute l'intercommunalité en remerciant "les habitants pour leur compréhension, leur vigilance et leur coopération".

www.imazpress.com / [email protected]