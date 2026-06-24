15ème Journée de l’alternance : un rendez-vous pour construire son avenir professionnel

La Maison de l’Emploi du Nord (MDEN), en partenariat avec la Cinor et l’État, organise la 15ème édition de la Journée de l’alternance, le jeudi 25 juin 2026 au Parc des Expositions et des Congrès de la Nordev à Saint-Denis de 8h30 à 16 heures. Cet événement réunira acteurs de l’emploi, organismes de formation, entreprises et candidats autour d’un objectif commun : favoriser l’accès à l’emploi et accompagner les parcours professionnels grâce à l’alternance (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La Journée de l’alternance, de la formation et de l’emploi s’adresse à tous les publics : jeunes en réflexion sur leur orientation, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion ou toute personne souhaitant développer ses compétences et construire son projet professionnel.

Les visiteurs pourront :

· découvrir les formations accessibles en alternance ;

· rencontrer des organismes de formation et des professionnels ;

· s’informer sur les métiers qui recrutent ;

· identifier des opportunités d’emploi et d’alternance ;

· bénéficier de conseils personnalisés sur leur parcours.

Conseillers de vente, employés polyvalents, agents d'entretien, assistants administratifs et commerciaux, électriciens, techniciens en climatisation, animateurs petite enfance, boulangers, charcutiers... L'offre couvre métiers de terrain, fonctions commerciales,administratives et techniques.