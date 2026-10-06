22ème édition des Rendez-Vous NatureS : un voyage sensoriel au cœur de La Réunion

Du 10 au 25 octobre 2026, les familles réunionnaises ont rendez-vous avec la nature. Le Département vous invite, comme chaque année, à découvrir les richesses de notre île. Au programme : 37 visites guidées et randonnées pédestres, ainsi que 240 randonnées aquatiques sur 30 sites naturels, sans compter de nombreuses autres activités. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Les réservations sont ouvertes : il est temps pour vous de découvrir les trésors cachés de notre biodiversité.

Aux quatre coins de l’île et dans les hauteurs, la nature cache de vrais trésors. Des trésors fragiles qu’il faut protéger. Les nombreux partenaires présents tout au long de l’année sur les Espaces Naturels Sensibles du Département, seront là pour guider les visiteurs. Ils sont en effet plus d’une vingtaine à œuvrer au quotidien à la préservation de nos milieux.

"Nous mettons l’accent sur l’implication citoyenne, avec 49 chantiers participatifs", précise le Président du Département, Cyrille Melchior.

Parmi les nouveautés, rendez-vous à Bras-Sec les Hauts, dans le quartier du Tévelave, aux Avirons. Un site où est né, en 1937, Thérésien Cadet, pionnier dans la recherche et l’étude de la biodiversité et de la flore des Mascareignes.

Le site du "Domaine du Bois Laurent Martin" accueillera un atelier sensoriel intitulé "Les 5 sens du sol", accompagné d’une récolte de graines d’espèces indigènes.

Une manière de découvrir le sol comme un écosystème vivant, à préserver à travers nos sens.

Du côté de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul, un inventaire naturaliste des oiseaux permettra aux débutants de découvrir les êtres vivants avec lesquels nous partageons la Terre. Comment reconnaître les différentes espèces d’oiseaux et les autres espèces qui peuplent ce site ? Une véritable immersion au cœur de la biodiversité de l’Étang Saint-Paul.

Un peu plus loin, à Saint-Joseph, ce sont le Cap Blanc et les Hauts de la rivière Langevin qui livrent une partie de leurs secrets. 460 hectares qui offrent un caractère exceptionnel en matière de biodiversité, avec des paysages magnifiques.

Damien, de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Rivières du Sud, nous guide avec

passion, pour une balade partagée, sur les rives de l’une des plus belles rivières de l’île. Des chantiers de plantation sont également prévus.

Dans le Nord, c’est un combat de tous les jours auquel nous invitent le Parc national et l’Association des Gestionnaires des Gîtes de Montagne (AGGM). Partez pour une aventure de deux jours au cœur du massif de la Roche Écrite, un territoire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Après une distribution d’outils de jardinage, direction le gîte de la Roche Écrite.

Une première journée sera consacrée à l’observation des richesses naturelles, avec peut-être la rencontre d’un Tuit- Tuit, cet oiseau endémique de La Réunion, en danger critique d’extinction. Le deuxième jour, les participants pourront s’attaquer à la lutte contre les plantes exotiques envahissantes.

Venez contribuer de vos propres mains à la préservation de ce patrimoine exceptionnel !

Infos pratiques :

Réserver vos places au : 0262 97 59 59 et à l’adresse mail : [email protected]

Retrouver le programme sur : https://evenements-natures.departement974.fr