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700 arbres endémiques plantés par les jeunes de l’Académie des Dalons

  • Publié le 13 octobre 2026 à 10:03
  • Actualisé le 13 octobre 2026 à 11:27
Photo Département de La Réunion

Dans le cadre du Plan 1 Million d'Arbres , les jeunes de l’Académie des Dalons se sont mobilisés sur le terrain aux côtés du Département pour la biodiversité. "En plantant ces 700 arbres endémiques, ils contribuent directement à préserver nos milieux naturels tout en découvrant les métiers de l'environnement" note le conseil départemental dans un post publié ce lundi 12 octobre 2026 (Photo Département de La Réunion)

1 Million d'Arbres, Département

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