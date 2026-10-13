700 arbres endémiques plantés par les jeunes de l’Académie des Dalons

Dans le cadre du Plan 1 Million d'Arbres , les jeunes de l’Académie des Dalons se sont mobilisés sur le terrain aux côtés du Département pour la biodiversité. "En plantant ces 700 arbres endémiques, ils contribuent directement à préserver nos milieux naturels tout en découvrant les métiers de l'environnement" note le conseil départemental dans un post publié ce lundi 12 octobre 2026 (Photo Département de La Réunion)