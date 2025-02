À l’agence de la Casud de Saint-Philippe, comme dans toutes ses agences (Le Tampon, Saint-Joseph, Entre-Deux), la population peut y déposer des bouteilles en verres, des lunettes usagées, des piles, batteries... Ces objets seront recyclés et valorisés par les partenaires de la Casud tels que Corepile, Reutiliz, et Once Again. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Casud).