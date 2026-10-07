CCI Réunion : zoom sur les ateliers de la journée de l'innovation entrepreneuriale du 24 octobre

Rendez-vous le samedi 24 octobre 2026 de 11h à 12h30 pour participer à la journée de l'innovation entrepreneuriale au Domaine des Pierres à Saint-Pierre. Au programme : six ateliers pour aborder des enjeux très concrets du BTP & du transport. Mais aussi, "habitat et vieillissement, construction en milieu cyclonique, transport routier, déchets du BTP, reprise d’entreprise et prévention des difficultés" indique la CCI Réunion. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la CCIR à ce sujet (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)