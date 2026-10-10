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CCIR : dernière ligne droite avant la JIE autour de l'innovation dans le BTP et le transport

  • Publié le 10 octobre 2026 à 16:00
CCIR : dernière ligne droite avant la JIE autour de l'innovation dans le BTP et le transport

La prochaine Journée de l'Innovation Entrepreneuriale (JIE) se tiendra le samedi 24 octobre 2026 au Domaine des Pierres, à Saint-Pierre. Dédiée cette année aux secteurs du BTP et du transport, la manifestation abordera plusieurs enjeux rencontrés par les professionnels : innovation, intelligence artificielle, financement, transition énergétique, cybersécurité, recrutement et compétences, marchés publics ou encore développement à l'international. La CCI Réunion et ses partenaires se sont réunis le 2 octobre dernier pour un dernier comité de pilotage afin de finaliser le programme, les ateliers, conférences et villages thématiques de cette édition. Nous publions ci-dessous le post de la CCI Réunion : (Photo CCI Réunion)

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