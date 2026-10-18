CCIR : entrepreneurs, dirigeants, porteurs de projets, découvrez le programme de la Journée de l'Innovation

Le samedi 24 octobre 2026, de 9h00 à 17h00 au Domaines des Pierres, à Saint-Pierre, préparez votre visite dès maintenant en découvrant le programme de la Journée de l'Innovation 2026 avec la CCIR. Tout au long de la journée, experts, entrepreneurs et partenaires partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs solutions pour accompagner le développement des entreprises réunionnaises. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Explorez des solutions innovantes pour renforcer la performance et la compétitivité de votre entreprise.

- Cinq villages au cœur des transformations du BTP et du Transport -

Tout au long de la journée, découvrez les acteurs, solutions et dispositifs qui accompagnent les entreprises à travers 8 villages thématiques : Expertise, Accompagnement & Financements, Transitions et International, Formation, Associations et organisations professionnelles & de la commande publique et privée, et Entreprises innovantes.

Échangez avec des experts, identifiez des opportunités de développement et découvrez des solutions concrètes pour répondre aux enjeux de votre activité.

- Conférences et ateliers -

Assistez à des conférences et ateliers consacrés aux grands enjeux des filières BTP & Transport : innovation, intelligence artificielle, financement, transition énergétique, économie circulaire, marchés publics et privés, cybersécurité, ressources humaines, mobilité et développement des entreprises.

Un programme conçu pour vous apporter des solutions concrètes, des retours d’expérience et des perspectives d’avenir pour votre activité.

Pour plus d'informations c'est ici.