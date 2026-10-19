CCI Réunion : la Journée de l'Innovation Entrepreneuriale donne rendez-vous aux professionnels du BTP et du transport

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion organise, ce samedi 24 octobre 2026, la Journée de l'Innovation Entrepreneuriale (JIE), au Domaine des Pierres à Saint-Pierre. Consacrée aux secteurs du BTP et du transport, cette journée réunira entrepreneurs, dirigeants, porteurs de projets et professionnels autour de l'innovation, de la formation et des transitions économiques. Au programme : ateliers pratiques, démonstrations, rencontres professionnelles et témoignages d'entrepreneurs. (Photo CCIR)

La Journée de l'Innovation Entrepreneuriale 2026 entend accompagner les entreprises réunionnaises face aux évolutions de leurs secteurs d'activité. Intelligence artificielle, cybersécurité, financement, transition énergétique ou encore développement à l'international figurent parmi les thématiques abordées.

Pour cette édition consacrée au BTP et au transport, la CCI Réunion proposera notamment six villages thématiques permettant aux visiteurs de rencontrer des professionnels de l'accompagnement, de la formation, de l'innovation et de la commande publique.

Des ateliers pratiques, des démonstrations de solutions innovantes et des temps d'échanges viendront compléter cette programmation. Les inscriptions son ouvertes.

- Formation, innovation et transitions au programme -

Parmi les espaces proposés, le Village Formation permettra aux visiteurs de découvrir les cursus du pôle formation de la CCI Réunion, du CAP au Bac+5. Formation continue, apprentissage et alternance seront notamment présentés aux professionnels souhaitant développer les compétences de leurs équipes, recruter ou construire leur parcours professionnel.

Le programme complet est disponible en ligne.

Un autre espace sera consacré aux transitions et au développement international. Les entreprises pourront y découvrir des dispositifs d'accompagnement dans les domaines du numérique, de l'énergie, de l'environnement et de l'export.

Plusieurs partenaires seront mobilisés, parmi lesquels la French Tech, la Technopole, Cyber Réunion, Digital Réunion, l'ADEME, les Douanes ou encore Réunion Développement.

L'innovation sera également mise en avant à travers des démonstrations concrètes. Pierrick Rivereau, directeur des activités chez Ravate Elec, présentera notamment de nouvelles solutions électriques connectées destinées aux professionnels.

De son côté, Graziella Zettor, directrice générale de STS Recyclage, partagera son expérience autour de la valorisation des ressources, de la réduction des déchets et de l'évolution des pratiques dans le secteur du BTP.

- Neuf femmes entrepreneures à l'honneur -

La JIE 2026 fera également la part belle à l'entrepreneuriat féminin. Au total, 9 cheffes d'entreprise réunionnaises prendront la parole au cours de l'après-midi pour présenter leurs parcours, leurs projets et les défis rencontrés dans le développement de leurs activités.

Parmi les intervenantes annoncées figurent Véronique de Verdière, Marine Bassoul, Fabienne Thiburce, Graziella Zettor, Patricia Cadet, Laure Apavou, Vanessa Coupin Cospin, Emilie Camalon Robert et Marie-France Samourgompoulle. À travers une série de pitchs et de témoignages, ces entrepreneures partageront leurs expériences et leur vision de l'entrepreneuriat.

La journée sera également ponctuée de témoignages d'anciens élèves de la filière technique, d'une présentation du projet Train Réunion Express et de rencontres avec les acteurs économiques du territoire.

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