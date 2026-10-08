EDF Réunion : plus d'une dizaine d'alternants formés par la CCI accueillis dans l'entreprise

EDF Réunion a organisé une journée d'accueil dédiée à ses nouveaux alternants, le 14 septembre 2026. Parmi les jeunes accueillis, plus d'une dizaine suivent leur formation au sein du Pôle Formation de la CCI Réunion. Fabrice Marouvin, élu de la chambre consulaire, a pris la parole à cette occasion aux côtés des équipes d'EDF. "Une belle illustration du lien entre formation, entreprise et insertion professionnelle, au service des compétences dont La Réunion a besoin", écrit la CCIR. Nous publions, ci-dessous, le post de la CCI Réunion : (Photo CCIR)