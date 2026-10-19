CCIR : le dispositif CCI Proxi accompagne les entrepreneurs à Saint-André

À travers son dispositif CCI Proxi, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion va à la rencontre des entrepreneurs de Saint-André pour les accompagner dans leurs démarches. Création d'entreprise, recherche de financement, développement d'activité ou difficultés économiques : les conseillers orientent les professionnels vers les solutions et les interlocuteurs adaptés à leurs besoins. Nous publions, ci-dessous, le post de la CCI Réunion : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)