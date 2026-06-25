CCIR : logement social, la filière réunionnaise se mobilise

Ce mercredi 24 juin 2026, la CCI Réunion a coordonné le dépôt en Préfecture de la motion commune signée lors de la mobilisation pour la sauvegarde de la construction et de la rénovation du logement social à La Réunion, soutenue par les parlementaires réunionnais. "L’ensemble des acteurs du logement et du BTP demande aujourd’hui à rencontrer le Premier ministre afin d'échanger sur les conséquences de cet arbitrage budgétaire pour notre territoire", écrit la CCIR.

À la demande de la Capeb, de la Frbtp, des bailleurs sociaux, des syndicats de salariés du Btp et de l’ensemble des acteurs de la filière, la CCI Réunion a organisé le 18 juin dernier un appel à la mobilisation pour la sauvegarde de la construction et de la rénovation du logement social à La Réunion.

La baisse annoncée de 45 % des financements dédiés au logement social pour 2026 menace directement 1 800 logements prêts à être lancés et 1 600 opérations de rénovation.

Au-delà des chiffres, ce sont des entreprises, des emplois, des jeunes en formation et des familles réunionnaises qui sont concernés.

