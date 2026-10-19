La CCIR ouvre une cellule d'accompagnement pour les commerçants touchés par les dégradations et incendies

À la suite des dégradations et incendies survenus dans les nuits des 17 et 18 octobre 2026, la CCI Réunion annonce la mobilisation de ses équipes pour accompagner les commerçants et les entreprises touchés. Les professionnels concernés peuvent contacter la cellule CCI Prévention au 0262 94 21 21 ou par mail à [email protected] afin d'obtenir des conseils et une orientation dans leurs démarches. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la CCI Réunion : (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)