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Cilaos : des coupures d'eau à Bras Sec ce mercredi

  • Publié le 6 octobre 2026 à 10:12
  • Actualisé le 6 octobre 2026 à 10:16
Sécheresse

Dans le cadre des travaux de raccordement des nouveaux réseaux d’eau potable et d’eau agricole Chemin La Pointe, la Civis informe ses abonnés de Bras Sec sur la commune de Cilaos, qu’une coupure d’eau aura lieu mercredi 7 octobre 2026 à partir de 8h00 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur les secteurs suivants :

- Chemin La Pointe

- Chemin Saül depuis l'intersection chemin La Pointe jusqu'à la Pente d'Abord

- Mare Affourches

La distribution en eau sera rétablie en fin de matinée.

La CIVIS remercie ses abonnés de leur compréhension.

Civis, Eau, Coupure, Cilaos

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