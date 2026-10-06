Cilaos : des coupures d'eau à Bras Sec ce mercredi

Actualisé le 6 octobre 2026 à 10:16

Publié le 6 octobre 2026 à 10:12

Dans le cadre des travaux de raccordement des nouveaux réseaux d’eau potable et d’eau agricole Chemin La Pointe, la Civis informe ses abonnés de Bras Sec sur la commune de Cilaos, qu’une coupure d’eau aura lieu mercredi 7 octobre 2026 à partir de 8h00 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur les secteurs suivants :

- Chemin La Pointe

- Chemin Saül depuis l'intersection chemin La Pointe jusqu'à la Pente d'Abord

- Mare Affourches

La distribution en eau sera rétablie en fin de matinée.

La CIVIS remercie ses abonnés de leur compréhension.