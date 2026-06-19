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Cinor : le travail sur le plan de mandat 2026-2032 se poursuit

  • Publié le 19 juin 2026 à 10:41
  • Actualisé le 19 juin 2026 à 10:44
Cinor : le travail sur le plan de mandat 2026-2032 se poursuit

Ce mercredi 17 juin 2026, les élus de la Cinor se sont réunis pour une deuxième séquence de travail collectif intense. Un rendez-vous studieux qui s’est tenu au KUB, l'incubateur qui abrite les entreprises les plus innovantes de notre territoire. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Cinor)

Au cœur des échanges pour approfondir les compétences de notre intercommunalité :
- La transition écologique pour un territoire plus durable.
- L'attractivité de notre territoire pour dynamiser l'économie locale.
- Le développement humain pour placer l'humain au centre de nos actions.`

L'objectif ? Co-construire la synthèse des programmes pour lesquels les citoyens ont voté en mars dernier. Votre voix guide notre feuille de route.

Cinor, Zoom

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