Cinor : faciliter les déplacements quotidiens avec Baobab

Depuis le 9 juin 2026, une nouvelle ligne express relie l'école de Quartier Français à Sainte-Suzanne au Chaudron à Saint-Denis, en passant par le centre-ville de Sainte-Marie. Son objectif est de faciliter les déplacements quotidiens grâce à un itinéraire optimisé, des horaires élargis et une voie dédiée sur certaines portions du trajet. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le Baobab Express constitue l’une des premières étapes du programme Baobab, porté par la Cinor, dont l'ambition est de proposer progressivement des solutions de déplacement plus fluides, plus confortables et mieux connectées aux besoins des habitants.

- Transport collectif

- Intermodalité

- Modes actifs

- Solutions de rabattement