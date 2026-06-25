La Cinor pose de nouvelles fondations pour l'avenir de l'eau

Ce mercredi 24 juin 2026, a posé la première pierre de la nouvelle Unité de traitement de l’eau potable (Utep) de Bellepierre. "L'Utep de Bellepierre aujourd'hui, c'est : L'alimentation en eau de près de 81 000 habitants, soit un Dionysien sur deux. Une exigence absolue de qualité et de sécurisation de la ressource pour notre santé et notre quotidien", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : Cinor)

Il y a plus de 100 ans, en 1905, des pionniers posaient ici les bases de l’accès à l'eau potable pour Saint-Denis. Six décennies durant, cette infrastructure a rempli sa mission. Mais face à la croissance démographique et au défi immense du dérèglement climatique, nous devons voir plus grand, plus moderne et plus résilient.



Ce projet d’envergure est le fruit d’une ambition collective partagée. Un immense merci à nos cofinanceurs pour leur confiance et leur soutien stratégique : L’Union Européenne (via le Feder à hauteur de 10 millions d'euros) L’Office Français de la Biodiversité (à hauteur de 4.3 millions d'euros) L’État (dans le cadre du contrat de convergence territoriale).



Un grand coup de chapeau également à l'ensemble des élus, partenaires institutionnels, ainsi qu'aux équipes techniques et prestataires (Veolia – Runéo – Dionéo, le groupement Otv, Sogea-Sbtpc, Satelec, Artelia et Atelier Architecte) pleinement mobilisés sur ce chantier d'avenir.

Ensemble, nous faisons le choix d’investir durablement pour les générations présentes et futures du territoire. Souhaitons à cette future station une longévité et une efficacité aussi exemplaires que celles de son aînée.