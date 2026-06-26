L'école de musique intercommunale de Beauséjour vous invite pour le spectacle de fin d'année

L’école de Musique Intercommunale de Beauséjour, de la Cinor, accueille Mario Canonge Trio cette année. Pendant trois jours de résidence artistique, les élèves auront la chance de partager des moments uniques avec des artistes de renommée internationale. Rendez-vous le 27 juin 2026 de 17h à 19h à l'école de Musique pour le spectacle de fin d'année et la restitution de cette résidence artistique. Au programme : prestations des ensembles d'élèves, temps de master-class et d'échanges avec les artistes et concert de Mario Canonge Trio. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)