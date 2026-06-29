La Cinor a organisé une table ronde à l'occasion des 100 ans de l’économie mixte au Sénat

Le président de la Cinor, Jacques Lowinsky a participé à une table ronde dans le cadre de la célébration des 100 ans de l’économie mixte au Sénat. L’occasion pour lui de rappeler le rôle de ces structures dans l’économie et le développement de La Réunion. Il a surtout souligné l’enjeu de trouver de nouveaux outils pour nous aider face aux transitions démographique, économique et écologique dans un contexte de raréfaction de l’argent public. Tous les intervenants s’accordent sur le fait que la coopération doit émerger d’un projet de territoire partagé et ne pas être imposée. (Photos : Cinor)