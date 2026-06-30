Cinor : les élèves de l'école de musique de Beauséjour ont fêté la fin d'année scolaire comme il se doit

Ce samedi 27 juin 2026, le public et les habitants du territoire ont vibré au rythme du jazz et de la transmission à l'école de musique de Beauséjour pour la fête de fin d'année. Un programme de fin d'année entre fierté avec les prestations des ensembles d'élèves de l’Emib, partage d'un moment de master-class et d'échanges avec des artistes de renommée internationale et magie avec un concert de clôture de Mario Canonge Trio. "Une soirée chargée en émotions qui met en lumière l'excellence musicale de notre école et le travail passionné de nos enseignants et l'engagement continu de la Cinor en faveur de l'éducation artistique et culturelle sur notre territoire", écrit la collectivité. (Photos : Cinor)