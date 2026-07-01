La Cinor lance un Programme d’actions et de prévention des inondations

Ce mardi 30 juin 2026, le siège de la Cinor a accueilli le Comité de pilotage du Papi (Programme d’actions et de prévention des inondations). Cette instance stratégique a réuni les équipes de l'intercommunalité, le Secrétariat Général de la Préfecture, la Deal, ainsi que les représentants des communes de ville de Saint-Denis de La Réunion, Sainte-Marie de La Réunion et Sainte-Suzanne, autour d'une ambition commune : structurer une vision à court, moyen et long termes pour la gestion des risques hydro-météorologiques sur le territoire Nord. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : Cinor)

Une approche globale et scientifique face à l’urgence climatique Alors que l'actualité en France continentale illustre l'intensification des phénomènes climatiques, La Réunion compose historiquement avec ces aléas. Les impacts du récent système cyclonique Garance ont rappelé l'impérieuse nécessité de sanctuariser la sécurité des populations.

Pour répondre à ces enjeux, la Cinor déploie une méthode rigoureuse s'articulant autour de deux axes parallèles :

-La planification scientifique : Le lancement d'études techniques approfondies sur une durée de trois ans afin d'affiner la cartographie des risques et d'anticiper la montée des eaux.

-L’action immédiate sur le terrain : Sans attendre les conclusions de ces études, des travaux d'urgence ont déjà été engagés, ciblant la gestion des eaux pluviales et la sécurisation des ravines prioritaires.

« L'objectif est de capitaliser sur la prise de conscience actuelle pour structurer une méthode globale. Pour protéger efficacement nos concitoyens, l'étroite collaboration entre l'État, les collectivités et la population est indispensable. »

- L'engagement citoyen au cœur de la stratégie territoriale -

La gouvernance rappelle que la prévention des risques ne peut se faire sans une acculturation et une implication directe des administrés. Deux initiatives majeures s'inscrivent dans cette dynamique de sensibilisation :

-Action de proximité : Une journée de mobilisation se tiendra au Stade en eaux vives intercommunal (Sevi). En partenariat avec le tissu associatif local, cet événement proposera des ateliers et des actions concrètes de terrain pour sensibiliser les habitants aux bons réflexes.

-Événement d'envergure (Les 4 et 5 novembre 2026) : Les assises « Ambition Planète » consacreront leur première journée à l'engagement citoyen. En collaboration étroite avec le Rectorat de La Réunion et les services de l'État, une simulation de Cop sera notamment organisée pour impliquer activement la jeunesse réunionnaise dans les défis climatiques de demain.

Par cette démarche concertée, la Cinor réaffirme son engagement en faveur d'un aménagement durable, résilient et protecteur pour le Nord de La Réunion.