Cinor : les élus de la collectivités visitent les ruches du Grand Prado lors des APIdays

Les élus de la Cinor étaient sur le terrain, à l'occasion des APIdays ce jeudi 11 et vendredi 12 juin 2026, pour partager un moment de sensibilisation avec les acteurs locaux. Renée Guédama, 5ème Vice-Présidente de la Cinor et membre de la Commission Développement Humain et Proximité, et Marie-Silogia Técher, membre de la Commission Transition Écologique, ont visité les ruches du Grand Prado. Nous publions le post de la Cinor : (Photos Cinor)

Au programme de cette journée : visite des ruches, atelier fabrication de bougies en cire d'abeille, atelier masques pour les enfants, contes et musique autour des abeilles mais aussi démonstration et atelier d'extraction de miel.