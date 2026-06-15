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Cinor : les élus de la collectivités visitent les ruches du Grand Prado lors des APIdays

  • Publié le 15 juin 2026 à 16:29
  • Actualisé le 15 juin 2026 à 16:41
Cinor : les élus de la collectivités visitent les ruches du Grand Prado lors des APIdays
Cinor : les élus de la collectivités visitent les ruches du Grand Prado lors des APIdays
Cinor : les élus de la collectivités visitent les ruches du Grand Prado lors des APIdays

Les élus de la Cinor étaient sur le terrain, à l'occasion des APIdays ce jeudi 11 et vendredi 12 juin 2026, pour partager un moment de sensibilisation avec les acteurs locaux. Renée Guédama, 5ème Vice-Présidente de la Cinor et membre de la Commission Développement Humain et Proximité, et Marie-Silogia Técher, membre de la Commission Transition Écologique, ont visité les ruches du Grand Prado. Nous publions le post de la Cinor : (Photos Cinor)

Au programme de cette journée : visite des ruches, atelier fabrication de bougies en cire d'abeille, atelier masques pour les enfants, contes et musique autour des abeilles mais aussi démonstration et atelier d'extraction de miel.

Zoom, Cinor, APIDays, Ruches, Abeilles, Miel, Ecologie

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