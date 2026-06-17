Recyclage de véhicule hors d'usage : la Cinor rappelle qu'il existe des solutions gratuites

"Oubli pas mwin, Nena in solution". La Cinor s'associe à la démarche de recyclage des véhicules hors d'usage afin de sensibiliser à une problématique qui concerne l'ensemble du territoire. "À La Réunion, les véhicules abandonnés dégradent notre cadre de vie, polluent les sols et peuvent favoriser la prolifération des moustiques", peut-on lire sur les réseaux sociaux de la collectivité. La Cinor rappelle qu'une solution gratuite existe pour permettre leur prise en charge et leur recyclage dans le respect de l'environnement. Nous publions le post de la Cinor : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)