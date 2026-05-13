La Civis lance un sondage sur les habitudes de compostage des habitants

La Civis organise une enquête sur les bio composteurs dans le cadre d’un projet mené par les étudiants de l'IUT de La Réunion. Une initiative qui vise à mieux comprendre les habitudes, les connaissances et les attentes des habitants concernant le compostage. "Votre participation nous aidera à mieux identifier les besoins et à proposer des solutions adaptées aux réalités du terrain", souligne la collectivité. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la Civis (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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