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La Civis lance un sondage sur les habitudes de compostage des habitants

  • Publié le 13 mai 2026 à 12:40
  • Actualisé le 13 mai 2026 à 13:25
la Civis

La Civis organise une enquête sur les bio composteurs dans le cadre d’un projet mené par les étudiants de l'IUT de La Réunion. Une initiative qui vise à mieux comprendre les habitudes, les connaissances et les attentes des habitants concernant le compostage. "Votre participation nous aidera à mieux identifier les besoins et à proposer des solutions adaptées aux réalités du terrain", souligne la collectivité. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la Civis (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Répondez au questionnaire ici

Civis, Composteurs, IUT Réunion, Zoom

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