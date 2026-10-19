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CIVIS : Les plages de Saint-Pierre à l'honneur pour les vacances

  • Publié le 19 octobre 2026 à 11:40
  • Actualisé le 19 octobre 2026 à 11:43
CIVIS : Les plages de Saint-Pierre à l'honneur pour les vacances

La CIVIS met en avant les cinq plages de Saint-Pierre, avec chacune son charme et ses aménagements, pour les vacances scolaires d'octobre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Civis)

Plages, Vacances, Aménagement

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