Transports en commun : la Civis rappelle les bons gestes à adopter dans les bus

La Civis, en partenariat avec Île de La Réunion Mobilités et les réseaux de transport, lance un appel au civisme pour améliorer la sécurité et le confort des usagers des transports en commun. La collectivité rappelle plusieurs règles essentielles : valider son titre de transport, respecter les autres voyageurs et les conducteurs, céder sa place aux personnes qui en ont besoin et rester vigilant aux abords des bus. "Des gestes simples, qui contribuent chaque jour à améliorer nos déplacements", assure la Civis dans un post que nous partageons, ci-dessous : (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)