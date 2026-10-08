Civis : un numéro vert pour toutes les questions sur la collecte et le tri des déchets

La Civis met à disposition des habitants un numéro vert gratuit, le 0800 501 501, pour répondre à leurs questions concernant la gestion des déchets et les services liés à l'environnement. Les usagers peuvent obtenir des renseignements sur les calendriers de collecte, les consignes de tri et de recyclage, les déchets végétaux, les encombrants ou encore les horaires et conditions d'accès aux déchèteries. Ce service permet aussi de signaler les dépôts sauvages et de s'informer sur le compostage et les dispositifs liés aux animaux. Nous publions, ci-dessous, le post de la Civis : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)