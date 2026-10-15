Civis : "paré pour le départ, engagés pour notre île"

À l’occasion de la remise des dossards du Grand Raid ce jeudi 15 octobre 2026, la Civis est allée à la rencontre des coureurs pour les sensibiliser à un enjeu essentiel : préserver notre environnement et respecter les sentiers qui font la beauté de La Réunion. "Parce que cette aventure exceptionnelle se vit aussi dans le respect de notre patrimoine naturel, chaque geste compte : ne rien jeter dans la nature, respecter les parcours et repartir avec ses déchets", écrit la Civis. (Photos : la Civis)