Civis : réparer plutôt que de jeter

Du 15 au 18 octobre 2026, ce sont les Journées nationales de la réparation. L’occasion de donner une seconde vie à nos objets, de faire des économies et de réduire les déchets. Téléphone, vélo, petit électroménager, vêtements, chaussures... "Avant de jeter, pensons à réparer, donner ou revendre. Chaque objet réparé, c’est un déchet évité et des ressources préservées", écrit la Civis. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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