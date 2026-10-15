Civis : réparer plutôt que de jeter

Du 15 au 18 octobre 2026, ce sont les Journées nationales de la réparation. L’occasion de donner une seconde vie à nos objets, de faire des économies et de réduire les déchets. Téléphone, vélo, petit électroménager, vêtements, chaussures... "Avant de jeter, pensons à réparer, donner ou revendre. Chaque objet réparé, c’est un déchet évité et des ressources préservées", écrit la Civis. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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