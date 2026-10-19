CIVIS : une rencontre avec le Citéslab CIVIS le jeudi 22 octobre

Venez à la rencontre du Citéslab CIVIS, notre service d'amorçage à la création d'activité le jeudi 22 octobre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo d'illustration CIVIS)
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