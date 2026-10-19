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CIVIS : une rencontre avec le Citéslab CIVIS le jeudi 22 octobre

  • Publié le 19 octobre 2026 à 11:46
  • Actualisé le 19 octobre 2026 à 11:49
Saint-Louis : CitésLab, un service gratuit pour transformer ses idées en projets d'entreprise

Venez à la rencontre du Citéslab CIVIS, notre service d'amorçage à la création d'activité le jeudi 22 octobre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo d'illustration CIVIS)

Citéslab, Civis, Création d'activité

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