Conseil départemental : la Caravane d'accès aux droits s'arrête près de chez vous

Lancée en 2022 par le conseil départemental, la Caravane d’accès aux droits et à l’information revient près de chez vous, en juin. Ce dispositif, renforcé en juin 2023, a pour but de rendre les services de la collectivité plus accessibles, en sillonnant les routes de l'île. Retrouvez le programme des prochaines semaines, ci-dessous : (Photo Département 974)

Les professionnels de la collectivité sont à l'écoute du public pour : renseigner et faciliter l’accès aux droits, orienter vers d’autres services d’action sociale ou services publics, aider à la finalisation de dossiers (dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF, ...), proposer des actions de sensibilisation en direction des parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires...) ou encore informer sur la prévention liée à la santé, à la parentalité et notamment aux Violences Intra Familiales.

- Le planning des semaines à venir -