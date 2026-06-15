Conseil départemental : la Caravane d'accès aux droits s'arrête près de chez vous

Lancée en 2022 par le conseil départemental, la Caravane d’accès aux droits et à l’information revient près de chez vous, en juin. Ce dispositif, renforcé en juin 2023, a pour but de rendre les services de la collectivité plus accessibles, en sillonnant les routes de l'île. Retrouvez le programme des prochaines semaines, ci-dessous : (Photo Département 974)
Les professionnels de la collectivité sont à l'écoute du public pour : renseigner et faciliter l’accès aux droits, orienter vers d’autres services d’action sociale ou services publics, aider à la finalisation de dossiers (dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF, ...), proposer des actions de sensibilisation en direction des parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires...) ou encore informer sur la prévention liée à la santé, à la parentalité et notamment aux Violences Intra Familiales.
- Le planning des semaines à venir -