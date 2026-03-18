Cyberattaques : un exercice immersif de gestion de crise organisé avec la CCIR

Pour aider les entreprises, associations et collectivités du territoire à mieux se préparer à face aux cyberattaques, la CCI Réunion et l'EDIH organisent un exercice immersif de gestion de crise cyber. Celui-là aurai lieu le mardi 24 mars 2026 à l'Office de l'eau dans la commune de Saint-Paul. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pendant cette journée, vous serez amené à :

- comprendre les mécanismes d’une crise cyber

- coordonner la communication et l’organisation interne

- identifier les points d’amélioration pour renforcer votre résilience cyber



Inscrivez dès maintenant votre représentant : https://tinyurl.com/2nvak575

Cet événement est proposé dans le cadre des actions menées par l’EDIH pour renforcer la maturité numérique et la résilience cyber des organisations à La Réunion.

Pour toutes informations : 06 93 90 89 23