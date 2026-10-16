Département : Cyrille Melchior sensibilise le Sénat aux enjeux de La Réunion

En marge des Assises des Départements de France, à Reims, le président du Département, Cyrille Melchior, a échangé avec le président du Sénat, Gérard Larcher, sur les priorités de l’outre-mer et les dossiers essentiels pour La Réunion. Nous partageons le communiqué du conseil départemental, ci-dessous :

"Le Sénat tient un rôle essentiel pour que les réalités de nos territoires ultramarins soient entendues et prises en compte dans les décisions nationales. La Réunion doit pouvoir compter sur des relais solides pour faire avancer ses dossiers", souligne Cyrille Melchior.

L’assouplissement de la loi Littoral dans les zones de montagne illustre concrètement l’importance de cette mobilisation. La récente adoption au Sénat d’une disposition visant à faciliter, dans un cadre réglementé, la réalisation d’équipements d’hébergement et d’accueil du public ouvre de nouvelles perspectives pour le développement touristique des Hauts. Portée par le Département avec le soutien des sénateurs, cette avancée vise à concilier attractivité touristique, développement économique et respect de l’environnement.

Le financement des politiques de solidarité, l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, la protection de l’enfance, le logement et la lutte contre la vie chère figurent aussi parmi les enjeux majeurs, examinés régulièrement au Palais du Luxembourg. Ces dossiers appellent des réponses adaptées aux réalités sociales et économiques de l’île.

Profondément attaché à la départementalisation, Cyrille Melchior n'a pas manqué de réaffirmer le rôle du Département comme "pilier de la solidarité et de la cohésion sociale à La Réunion". Il souligne l’importance de pouvoir compter sur un Sénat attentif aux préoccupations réelles de la population : "Le dialogue avec Gérard Larcher et les parlementaires doit permettre de poursuivre notre mobilisation en faveur des dossiers réunionnais et de renforcer la prise en compte des spécificités de l’île dans les décisions nationales".