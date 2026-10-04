Décès de Joël Manglou : La Réunion perd une voix singulière de sa culture

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition de Joël Manglou, figure attachante et singulière de la musique réunionnaise. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Auteur, compositeur, interprète et musicien, Joël Manglou aura consacré une grande partie de sa vie à faire vivre la culture réunionnaise, sa langue créole, ses musiques et ses traditions. De Kalou Pilé à ses albums, de ses interprétations de séga et de maloya à ses nombreuses créations, il a construit un univers artistique profondément enraciné dans notre île.

Amoureux de la langue créole et de notre patrimoine, il était aussi un homme de partage, dont la joie de vivre a marqué tous ceux qui l’ont rencontré.

Avec sa disparition, La Réunion perd un artiste authentique, un passeur de mémoire.

Au nom de la Région Réunion et en mon nom personnel, j’adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches, à ses amis, ainsi qu’à l’ensemble du monde culturel réunionnais.

En ce moment de peine, mes pensées les accompagnent.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion