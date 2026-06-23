Le Département célèbre les 50 ans du collège Claude Mahoudeaux à Saint-André

Ce mardi 16 juin 2026, le collège Claude Mahoudeaux à Cambuston, à Saint-André, a fêté son cinquantième anniversaire. "Représentant le président du Département, Cyrille Melchior, le vice-président Jean-Marie Virapoullé a salué "un moment important pour toute la communauté éducative", soulignant que ces cinquante années sont avant tout celles de milliers de parcours, de réussites et de souvenirs partagés", écrit le Département. Nous publions le communiqué du conseil départemental ci-dessous. (Photos : Département)

Émotions, souvenirs et regards tournés vers l’avenir ont marqué la célébration du 50e anniversaire du collège Claude Mahoudeaux à Cambuston, Saint-André. Élèves, anciens élèves, personnels, parents et partenaires se sont réunis le 16 juin 2026, pour fêter un demi-siècle d’engagement au service de la jeunesse réunionnaise.

Cette célébration a également été l’occasion de rendre hommage à Claude Mahoudeaux, dont le nom est aujourd’hui associé au collège : "Son engagement au service de l’éducation a laissé une empreinte forte et durable" a déclaré Jean-Marie Virapoullé qui a également rappelé le rôle déterminant de Jean-Paul Virapoullé, maire de Saint-André lors de la création du collège en 1976. "À l’endroit même où se trouve aujourd’hui le collège, il n’y avait alors qu’un champ de canne. La volonté d’offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse a permis de faire naître ici un lieu d’apprentissage et de réussite".

Au fil des décennies, le collège Claude Mahoudeaux a construit une identité forte fondée sur la persévérance scolaire et l’accompagnement des élèves. Une valeur que le vice-président a qualifiée d’exemplaire, avant de rappeler "l'engagement du Département, aux côtés des collèges réunionnais à travers leur entretien, leur modernisation et l’amélioration constante des conditions d’accueil et de réussite des élèves".

À travers les expositions, animations et témoignages proposés pour l’occasion, chacun a pu mesurer le chemin parcouru et saluer l’engagement de celles et ceux qui font vivre l’établissement depuis cinq décennies. Un anniversaire placé sous le signe de la mémoire, de la transmission et de la réussite.