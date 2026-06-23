Département : une journée de commémoration consacrée aux 80 ans de la départementalisation à Paris

Ce lundi 22 juin 2026, le président du Département, Cyrille Melchior, a été reçu au Ministère des Outre-Mer à Paris à l’occasion des "Dialogues croisés" consacrés aux 80 ans de la départementalisation. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué du Département à ce sujet. (Photos : Département)

L’émotion était palpable à l’occasion des "Dialogues croisés" consacrés aux 80 ans de la départementalisation, organisés au Ministère des Outre-Mer à Paris le 22 juin.

Bien plus qu’une commémoration, cette journée a permis de revisiter une page essentielle de l’histoire des Outre-mer. Le 19 mars 1946, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion devenaient des départements français. Un événement historique qui a ouvert la voie à l’égalité des droits et à l’accès progressif aux grandes avancées sociales de la République.

À l’initiative du Département de La Réunion, en partenariat avec Outremers360, sous le patronage de la Ministre déléguée chargée des Outre-mer, Naïma Moutchou, et avec le soutien de l’antenne du Département à Paris, la rencontre a réuni élus, universitaires, acteurs institutionnels et représentants de la société civile autour d’un même objectif : regarder le chemin parcouru pour mieux préparer l’avenir.

- "Les progrès sont considérables" -

Dans son intervention, le président du Département Cyrille Melchior, a rappelé que la départementalisation n’était pas un aboutissement, mais "le début d’un long processus de transformation". Huit décennies plus tard, les progrès sont considérables : accès généralisé aux soins et à l’éducation, développement des infrastructures, amélioration des conditions de vie. À La Réunion, l’espérance de vie est passée d’environ 50 ans à plus de 80 ans.

"Mais derrière les chiffres, c’est avant tout une aventure humaine qui s’écrit. Une histoire de luttes, d’engagements et de transmission portée par des générations de femmes et d’hommes déterminés à offrir un avenir meilleur à leurs enfants", a souligné Cyrille Melchior.

La rencontre a mis à l’honneur les parcours d’excellence d’Ultramarins installés dans l’Hexagone et a permis d’aborder les défis qui demeurent : la lutte contre pauvreté et le chômage, le logement ou encore l’adaptation au changement climatique. Des enjeux qui rappellent que "l’esprit de la départementalisation ne peut se limiter à l’égalité juridique, mais doit continuer à porter une ambition de justice sociale et territoriale".