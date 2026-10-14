Département : 700 000 plants déjà mis en terre

Depuis 2019, le Département porte ce projet ambitieux et exemplaire en faveur de la biodiversité. Un patrimoine naturel que pourront admirer les milliers de traileurs qui prendront le départ du Grand Raid dans deux jours. L’ambition du Plan 1 Million d’Arbres est claire : planter, d’ici à 2027, un million d’arbres d’essences indigènes et endémiques sur l’ensemble de l’île, des zones naturelles aux quartiers urbains. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Département)

La reconquête de la biodiversité réunionnaise constitue l’une des orientations majeures du Plan départemental de transition écologique et solidaire (PDTES), porté par le Département.

À ce jour, 700 000 plants ont déjà été mis en terre grâce à un réseau local structuré, mobilisant les pépinières, les gestionnaires d’espaces naturels, les établissements publics, les communes et les associations. Ces acteurs assurent la production des plants, leur mise en terre et leur entretien au quotidien.

La démarche citoyenne fait aussi partie intégrante de cette action. Depuis 2019, plus de 50 000 personnes ont participé aux actions de plantation ou de sensibilisation.

Les bénéfices de cette mobilisation sont aussi concrets pour le territoire. Le Plan contribue à préserver et à valoriser le patrimoine végétal réunionnais, notamment par la plantation d’espèces indigènes et endémiques, dont certaines sont protégées, ainsi qu’à restaurer les écosystèmes dégradés.

Au-delà de la préservation de la biodiversité, le P1MA participe également à l’adaptation au changement climatique. La création de micro-forêts urbaines permet notamment de lutter contre les îlots de chaleur et de limiter les effets du réchauffement climatique dans les villes.

Le développement économique local fait également partie intégrante du Plan, à travers l’insertion professionnelle et la mobilisation des acteurs du territoire, notamment la SPL EDDEN.

Par ailleurs, une filière locale de semence indigènes et endémiques s’est structurée. Plus de 5 millions de diaspores* ont ainsi été récoltées par la Banque de Semences Départementale (BSD). 2,5 millions de diaspores ont été mises à disposition des producteurs pour alimenter la production de plants et les opérations de restauration écologique.

*Diaspores : En botanique, il s’agit des éléments (graine, fruit, spore, propagule) qui permet la dissémination et la reproduction d'une espèce végétale.