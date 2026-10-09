Le Département organise les États généraux du Bien Vieillir à La Réunion

En 2050, un Réunionnais sur quatre aura 60 ans ou plus. Pour préparer dès aujourd’hui La Réunion de demain, le Département et l’ARS Réunion organisent les premiers États généraux du Bien Vieillir, les 26 et 27 octobre 2026. "Cette démarche doit permettre de faire émerger une vision partagée du bien vieillir à La Réunion et d’identifier collectivement les orientations à mettre en œuvre pour accompagner les évolutions démographiques et sociétales à venir" indique le Département. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

À La Réunion, le vieillissement de la population constitue l’un des grands défis des prochaines décennies. En 2050, un Réunionnais sur quatre aura 60 ans ou plus.

Cette transformation démographique va faire évoluer notre société et poser de nouvelles questions en matière de santé, de logement, de mobilités, d’aménagement, d’emploi, mais aussi d’accompagnement des personnes âgées et de soutien aux aidants.



Mais cette réflexion ne peut pas se faire sans les Réunionnaises et les Réunionnais. C’est pourquoi, le Département invite la population à se projeter et à réfléchir à la société dans laquelle nous souhaitons vivre demain.

Pour ce faire, un questionnaire permet à chacun de donner son avis et de partager sa vision du bien vieillir à La Réunion. Les réponses viendront nourrir la démarche de concertation et participeront à la construction des politiques publiques de demain. Les contributions recueillies seront restituées dans le cadre des États généraux du Bien Vieillir des 26 et 27 octobre.



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