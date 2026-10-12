Département : 17.522 menus servis, "Le grand Repas" s'invite dans les collèges

Pour la 3ème année consécutive, le Département a participé à l’opération le Grand Repas. Cette initiative nationale réunit, une fois par an et le même jour, les acteurs de la restauration collective et traditionnelle autour d'un principe du bien manger local. Pour cette édition 2026, trois cuisines centrales et quatre cuisines autonomes de la Collectivité, ont participé au Grand Repas. Ce qui représente environ 17.522 repas servis aux collégiens. (Photos : Département)

Sabrina Tionohour, élue déléguée à l'Éducation, s’est rendue au collège Émilien Adam de Villiers à Saint-Pierre pour partager ce Grand Repas avec les collégiens.

En complément du repas, une animation pédagogique et ludique autour de l'alimentation a été proposée aux collégiens par LEKIP DIET, avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Cette intervention a notamment permis d'aborder les liens entre alimentation, santé et environnement et de valoriser Nutrition Marmay, action phare du Programme Réunionnais Nutrition Diabète Obésité (PRNDO), dont le Département est partenaire.

La participation au Grand Repas s'est ainsi pleinement inscrite dans les ambitions du Projet Alimentaire Territorial (PAT) départemental "Sa ki fé ansanm pou manz péï" et dans les engagements de la collectivité en matière d'éducation, de santé et de prévention.

- Le menu du chef Francesco Gélabert -

Pour l'édition 2026, le parrain était le chef Francesco Gelabert, de la restauration scolaire de la Ville du Port. Il a proposé pour La Réunion un menu mettant à l'honneur les produits péi et les saveurs du territoire :

Entrée : salade de chouchou bio et tomates cerises, vinaigrette d'agrumes ;

Plat : carry de poulet fermier bio au palmiste, accompagné de riz doré péï ;

Dessert : chemin de fer rouge.