Département : quelques règles à respecter lors votre passage par le Piton des Neiges pendant le Grand Raid

"Pour que tout se passe bien, merci de respecter ces consignes", indique le Département : "les toilettes du refuge sont fermées (manque d’eau), les lits sont réservés aux personnes ayant réservé la nuit (pas de sieste non réservée). Pas de vente d’eau, café, boissons ou snacks au refuge." Il vous est demandé d'utiliser les équipements, ravitaillements et installations spécialement mis à disposition par l’organisation du Grand Raid Réunion pendant l'évènement. Nous publions, ci-dessous, le post du Département à ce sujet (Photo d'illustration : www.imazpress.com)