Le Département décroche le Bronze du prix Territoria 2026

Le mercredi 7 octobre 2026, le Département de La Réunion a décroché le Bronze du Prix Territoria 2026 dans la catégorie "Actions en faveur des enfants et adolescents" pour ses "Ateliers de communication parentalité". (Photo : Département)

Créé pour valoriser l’innovation publique locale, le Prix Territoria récompense les initiatives des collectivités territoriales pour leur caractère innovant, leur capacité à être reproduites et leur bonne utilisation des deniers publics.

Cette distinction nationale salue l’engagement du Département en faveur de la prévention et de l’accompagnement des familles réunionnaises.

Le jury présidé par Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation s’est réuni le 7 octobre 2026 pour distinguer 49 lauréats parmi 149 candidatures reçues. Les ateliers collectifs proposés par le Département, aujourd’hui récompensés, sont déployés par le Territoire d’Action Sociale Sud-Ouest, en lien avec six communes de l'île.

Animés par des professionnels formés, ils offrent aux parents un espace d’échange, d’écoute et d’apprentissage et s’appuient sur des outils concrets et ludiques pour favoriser une communication bienveillante, désamorcer les tensions et construire des relations familiales plus apaisées. Accessible aux parents, le dispositif complète l’accompagnement individuel des services sociaux et médico-sociaux.

Il privilégie la prévention et la proximité pour éviter la dégradation des situations familiales et mieux protéger les enfants.

Les retours des quelques 200 participants annuels au dispositif, font état de relations familiales plus apaisées, d’une confiance renforcée dans leur rôle parental et d’une meilleure capacité à désamorcer les crises.

Pour le Président du Département Cyrille Melchior : "Cette nouvelle distinction nationale reconnaît l’engagement de nos équipes auprès des familles réunionnaises. En donnant aux parents des outils concrets pour mieux se dire, s’écouter et se comprendre, nous faisons de la proximité et de la prévention des leviers essentiels pour favoriser des relations familiales plus sereines et mieux protéger les enfants".