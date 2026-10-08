Agriculture : le Département prolonge deux appels à projets jusqu'au 12 octobre

Le conseil départemental annonce le report de la date limite de candidature pour deux appels à projets destinés au secteur agricole. Initialement prévue ce vendredi 9 octobre 2026 à 14 heures, la clôture des dépôts de dossiers est désormais fixée au lundi 12 octobre 2026 à 12 heures. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les deux appels à projets concernés visent à accompagner le développement et l'évolution des pratiques agricoles à La Réunion.

Le premier, consacré à l'innovation agricole, encourage la coopération entre chercheurs et professionnels du secteur pour développer de nouveaux produits, outils et pratiques adaptés aux spécificités du territoire. Les projets peuvent notamment porter sur la souveraineté alimentaire, l'agroécologie, l'adaptation au changement climatique ou encore l'agriculture connectée. Plus d'infos ici.

Le second appel à projets vise à renforcer les compétences des professionnels agricoles, à travers des actions de conseil stratégique et technique, individuelles ou collectives. Il concerne notamment la performance économique et environnementale, la transition agroécologique, l'innovation et les outils numériques. Plus d'infos ici.

Pour ces deux dispositifs, les actions retenues pourront débuter à partir du 1er janvier 2027 et devront s'achever au plus tard le 31 décembre 2028.

Les porteurs de projets disposent donc d'un délai supplémentaire, jusqu'au lundi 12 octobre à midi, pour déposer leur candidature.