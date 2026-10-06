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Département : appel à candidatures pour le Salon des créateurs de l'Artothèque

  • Publié le 6 octobre 2026 à 10:11
ARTOTHEQUE

Dans le cadre de la première édition de la Semaine des artothèques, l'Artothèque de La Réunion lance un appel à candidatures à destination des artistes professionnels et artisans d'art. Les créateurs sélectionnés pourront exposer et vendre leurs œuvres lors du Salon des créateurs, organisé les 4 et 5 décembre 2026 à Saint-Pierre. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 octobre 2026 à 12h. Retrouvez la publication du Département, ci-dessous : (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Plus d'informations et dépôt des candidatures, sur le site du Département.

Zoom, Département, Candidatures, Artothèque

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